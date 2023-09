Leerlingen van twee geschrapte studierichtingen aan Academie Beeldende Kunsten in Mol mogen opleiding niet afmaken

De gemeente bekijkt of de studierichtingen in de toekomst wel opnieuw aangeboden kunnen worden. "Op basis van het aantal leerlingen hebben we beslist om in 2023 de richtingen niet meer in te richten, maar we krijgen van Vlaanderen wel de mogelijkheid om de richtingen in 2024 alsnog te organiseren als we 14 leerlingen zouden hebben in elke richting. We hebben 14 leerlingen per richting nodig om de richting zelfbedruipend te kunnen maken", zegt Valgaeren.