Leuven zoekt scholen en verenigingen voor Patersgebouw van Scheutsite

De stad Leuven lanceert een oproep naar scholen en verenigingen om zich te vestigen in het vroegere gebouw van de Paters van Scheut in Kessel-Lo. Op dit ogenblik hebben twee scholen en 25 verenigingen onderdak in het patersgebouw. "Dat was sowieso tijdelijk", zegt schepen van Openbare Stadsgebouwen Lalynn Wadera (Vooruit). "We zien dat het experiment goed werkt en dat ook de buurt tevreden is. Daarom willen we nu naar een definitieve invulling gaan en nodigen we organisaties en scholen uit om een dossier in te dienen tegen 20 oktober, zodat we tegen het einde van het jaar kunnen toewijzen. Ook de huidige bewoners van de site moeten een dossier indienen, net als alle andere potentiële kandidaten dat moeten doen", zegt schepen Wadera.