Mensenrechtenhof veroordeelt Rusland voor geweld tegen protestgroep Pussy Riot tijdens Olympische Spelen in 2014

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg heeft Rusland veroordeeld. Aanleiding is de agressie tegen leden van de feministische punkgroep Pussy Riot tijdens de Olympische Spelen in Sotsji in 2014. Moskou moet de vijf slachtoffers een schadevergoeding van 15.000 euro betalen voor geestelijke schade en 7.200 euro voor kosten en uitgaven.