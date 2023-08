Voor het eerst minimumdoelen in kleuterklas? Minister Weyts schetst krijtlijnen over wat leerlingen moeten kennen en kunnen

De Vlaamse regering wil minimumdoelen Nederlands vastleggen in de derde kleuterklas. Dat zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Minimumdoelen bepalen wat leerlingen moeten kennen en kunnen en bestaan nog niet in het kleuteronderwijs, maar volgens de minister is een goede kennis van het Nederlands essentieel om "alle kinderen een gelijke slaagkans te geven in het basisonderwijs". Ook in dat basisonderwijs moet Nederlands trouwens, samen met wiskunde, de essentie worden van de nieuwe minimumdoelen.