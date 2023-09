Afvalophaler Net Brussel haalt opnieuw grofvuil op bij inwoners: "Willen goederen een tweede leven geven"

De Brusselse afvalophaler Net Brussel start opnieuw een actie om grofvuil in te zamelen. Zo worden over heel het Brussels gewest zogenaamde Mobiele Recyparken, of rondtrekkende afvalcontainers, geplaatst waar inwoners hun afval in kunnen deponeren. Dat moet onder meer sluikstorten tegengaan. Dit jaar zet Net Brussel ook in op het recycleren van tweedehandsspullen.