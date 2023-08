Monument ter herdenking van Aramese genocide beklad in Jette

Het monument werd acht jaar geleden in Jette ingehuldigd, ter ere van de meer dan 500.000 Arameeërs die in 1915, naast anderhalf miljoen Armeniërs en honderdduizenden Pontische Grieken, omgebracht werden door het Ottomaanse rijk. De genocide is nog niet expliciet erkend door Turkije.

Op het monument werden de woorden "genocide" en "500.000 slachtoffers" gewist met graffiti, tot grote schok voor de Aramese gemeenschap. "Het is veel meer dan een eenvoudig monument. Het belichaamt de herinneringen, emoties en lessen die we moeten bewaren voor toekomstige generaties, ongeacht hun afkomst of religie."

"We moedigen burgers en overheden aan om deze afschuwelijke daad te veroordelen en zich in te zetten om ervoor te zorgen dat dit nooit meer gebeurt", schrijft de federatie nog. "Laten we op dit pijnlijke moment opnieuw bevestigen dat we de nagedachtenis van de slachtoffers willen bewaren en hun nalatenschap willen eren."

Het monument werd ondertussen schoongemaakt door de gemeente Jette.