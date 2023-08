200 jaar oude tijdcapsule op militaire academie in VS geeft "geheimen" prijs

West Point, officieel de United States Military Academy, is de oudste en meest prestigieuze militaire academie in de Verenigde Staten. De academie ligt in West Point, New York, studenten krijgen er een opleiding tot officier in het Amerikaanse leger. Het is een academie én een opleiding met heel wat aanzien. De campus herinnert met tal van monumenten het militaire verleden in de VS.

Enkele maanden werd het monument van de Poolse oorlogsveteraan Thaddeus Kosciuszko op West Point gerestaureerd. Hij heeft meegestreden in de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog in de 18e eeuw. Onder het voetstuk waarop zijn standbeeld rust, werd een vreemd object aangetroffen. Een afgesloten loden kistje van 30 op 30 centimeter, dat daar waarschijnlijk werd achtergelaten tijdens de bouw van het monument in 1829. Een tijdcapsule, was meteen ieders gok. Een voorwerp gevuld met items en informatie, bedoeld voor toekomstige archeologen en historici om een beeld te krijgen van een bepaalde tijdsperiode.