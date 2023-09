Na kleine brand in Gentse school: brandweer waarschuwt voor onkruidbranders

Samson legt uit: "Als je met gas werkt, zit je altijd met een vlam. En dan mag je zeker niet te dicht komen bij gebouwen. In de muur van een gebouw zijn openingen en daarin zit isolatie. Die kan gemakkelijk in brand vliegen. We zien ook dat mensen de vlam vaak veel te lang op de plant houden. Het is niet de bedoeling om dat plantje helemaal weg te branden, de bedoeling is om het plantje een paar seconden te verhitten tot de cellen barsten en doodgaan."

Het advies van de brandweer? "Je mag het zeker gebruiken, maar let altijd op als je met een open vlam zit. Elektrische branders zijn iets veiliger. Zorg dan wel dat je van muren en brandbaar materiaal wegblijft. Zorg er ook voor dat er altijd een blusapparaat of aangesloten tuinslang in de buurt is. Wees dus altijd voorzichtig als je zo'n brander gebruikt."