Eerste fiets- en voetgangersbrug over Grote Ring in Hasselt komt aan kruispunt Elfde-Liniestraat

De eerste fiets- en voetgangers over de Grote Ring in Hasselt komt aan het kruispunt met de Elfde-Liniestraat, dat is vlak bij de gebouwen van de Hogeschool PXL. De brug zal de huidige oversteekplaatsen aan het kruispunt vervangen. Hierdoor zal het autoverkeer er minder lang moet aanschuiven. De Vlaamse overheid investeert 15 miljoen euro in het project.