Ninove leert leerlingen veilig naar school fietsen met boekentas op de rug

Tijdens het uittesten van de veilige schoolroutes deze week, moeten de kinderen ook hun boekentas meebrengen. "Want ook dat is een belangrijke factor als je met de fiets naar school rijdt", benadrukt Nijst. "Hun boekentas is vaak volgeladen, en ze moeten zich bewust zijn van dat gewicht. Dus wij gaan het nu al met hen uitproberen, en hen helpen. De veiligste manier is de boekentas op de rug dragen terwijl je fietst. Zorg er wel voor dat de boekentas in een fluo beschermhoes zit, zodat je goed opvalt in het verkeer. Maar de boekentas mag ook niet te veel wegen. Leerlingen moeten niet altijd alle boeken meenemen naar school. Ze moeten leren om boeken thuis of op school te laten."

Vandaag zijn er van die speciale fietstochten vanuit deelgemeenten Denderwindeke en Okegem. Morgen vanuit Nederhasselt en Appelterre. En donderdag (op de laatste dag van de zomervakantie) kunnen leerlingen uit Ninove veilig naar school leren fietsen vanuit Aspelare en Neigem.