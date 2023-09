Nooit eerder kreeg Howest in Brugge en Kortrijk meer internationale studenten over de vloer

"We hebben nu zes Engelstalige opleidingen, met onder meer Digital Arts en Entertainment, Bio-informatica en Productontwerpen. Belgische studenten kunnen ook kiezen om die opleidingen in het Nederlands te volgen. Voor de opleidingen die we in het Engels aanbieden, kiezen we voor richtingen die een knelpuntberoep vormen in Vlaanderen. Op die manier hopen we de toegangspoort te zijn voor internationaal talent op de binnenlandse markt."