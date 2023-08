Auto rijdt tegen slagboom op Verbrande Brug in Grimbergen: verkeer alweer geblokkeerd

Het scheepvaartverkeer is tijdelijk geblokeerd aan de Verbrande Brug in Grimbergen. Daar is vanmiddag een auto tegen een slagboom gereden. Vermoedelijk negeerde de bestuurder een rood licht. Ook het autoverkeer ligt tijdelijk stil. De brug wordt nagekeken om zeker te zijn dat er geen schade is. Volgens de Vlaamse Watereweg zou dat relatief snel opgelost moeten zijn.

Het is het tweede incident vandaag aan het Zeekanaal Brussel-Schelde. Vannacht botste een vrachtschip tegen de Jan Bogaertsbrug in Kapelle-op-den-Bos. Een container viel daarbij in het water, waardoor het scheepvaartverkeer er moest stilgelegd worden. Vannavond wordt de container geborgen.