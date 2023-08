Oekraïense overheid evacueert meer dan 100 kinderen en volwassenen uit 5 dorpen aan zuidelijke front

De vijf dorpen liggen ten zuidoosten van de stad Zaporizja en op zo'n 50 kilometer of minder van Robotyne, een dorp in de regio Zaporizja dat deze week door het Oekraïense leger heroverd zou zijn.



Het is de laatste maanden niet zo vaak voorgekomen dat Oekraïne burgers heeft geëvacueerd. Veel inwoners in regio's waar zwaar gevochten wordt, hebben er al lang zelf voor gekozen om te vertrekken. Anderen kiezen er dan weer voor om per se in hun huizen te blijven wonen.

Een dikke twee weken geleden werden wel nog burgers geëvacueerd uit de streek rond Koepjansk, in de provincie Charkiv, in het noordoosten van Oekraïne. De inwoners van 37 dorpen moesten toen verplicht vertrekken omdat het Russische leger er aan het oprukken was.