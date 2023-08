Voormalige veeartsenijschool in Gent wordt voor 25 miljoen euro gerenoveerd tot kunstencampus voor jong en oud  

"Het gaat om een unieke site in Vlaanderen zelfs in Europa", stelt Francis Catteeuw van architectenbureau TM Compagnie-O. "Op deze plek stond vanaf 1830 een casinogebouw. Er was een stadspark waar iedereen kwam flaneren. Het was de trekpleister voor de Gentse beau monde. De Floraliën vonden hier ook plaats. De site is in het verval beginnen te raken na 1913, toen vond de Wereldtentoonstelling plaats in Gent en verhuisden alle belangrijke activiteiten naar het Citadelpark. De ongebruikte site aan de Coupure deed tijdens de Wereldoorlog even dienst als hospitaal en werd later overgenomen door de Universiteit Gent die er de prestigieuze opleiding voor dierenarts uitbouwde. Het complex kreeg vorm in samenspraak met de professoren. De lokalen van de veeartsenijschool zijn echt op maat gemaakt en zijn uniek in hun soort", verklaart Catteeuw. "Het is droom voor een architect om hiermee aan de slag te gaan."