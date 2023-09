Pelt plaatst zes camera's in de Kerkstraat om overlast tegen te gaan

"In onze uitgaansbuurt, de Kerkstraat in het centrum van Neerpelt, hebben we zes beveligingscamera's geplaatst. Het is belangrijk dat een bruisend uitgaansleven mogelijk is, maar het moet ook veilig blijven. We hopen op deze manier overlast tegen te gaan, zoals vandalisme, wildplassen en het achterlaten van zwerfvuil", legt burgemeester Dennis Fransen (CD&V) uit.