Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin "in besloten kring" begraven in Sint-Petersburg

Zes dagen na de vliegtuigcrash is Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin in Sint-Petersburg begraven. Dat meldt zijn eigen persdienst. De begrafenis zou "in besloten kring hebben plaatsgevonden" op het Porochovskoje-kerkhof. Het Kremlin had op voorhand al laten weten dat het niet op de hoogte was van de begrafenis, en dat president Vladimir Poetin die niet zou bijwonen.