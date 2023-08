Productie autobouwer Toyota ligt stil door informaticaprobleem, "cyberaanval wordt uitgesloten"

's Werelds grootste autobouwer Toyota heeft de productie van de 14 fabrieken in Japan stilgelegd. De boosdoener is een enorme computerstoring, maar "van een cyberaanval is geen sprake", zegt een woordvoerder. Wat dan wel de oorzaak is van de storing, wordt volop onderzocht. Welke gevolgen het heeft voor de bestellingen van wagens in Europa, is niet duidelijk.