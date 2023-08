Onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag door Rammstein-zanger Till Lindemann stopgezet: "Er zijn geen bewijzen"

In de loop van de maand mei kwamen er na een eerste getuigenis van een Ierse Rammsteinfan tal van gelijkaardige verhalen naar buiten in Duitstalige media. Verschillende vrouwelijke fans van de Duitse groep getuigden (al dan niet anoniem) over afterparty's met bandleden, waarvoor ze waren geronseld door iemand van de crew.

Op die feestjes zouden de vrouwen alcohol en drugs aangeboden krijgen. Achter de schermen zou er sprake geweest zijn van seksueel grensoverschrijdend gedrag door Till Lindemann (60), op de feestjes zelf of achteraf in zijn hotelkamer. Eén vrouw getuigde ook over geheugenverlies en het vermoeden dat iemand iets in haar drankje zou gedaan hebben, waardoor ze niet wist hoe ze aan tal van blauwe plekken op haar lichaam was geraakt.