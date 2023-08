Recordaantal zij-instromers in het onderwijs, ook Vera uit Halle maakte de overstap: "Geeft voldoening, maar ook valkuilen"

Het aantal zij-instromers, dat zijn mensen die van een job in de privésector naar het onderwijs overstappen, is het afgelopen schooljaar met bijna 7 procent gestegen. Dat is goed nieuws om het lerarentekort in te dijken, al blijft dat tekort ontzettend groot. Ook Vera Limbourg uit Halle maakte de overstap. Ze kan het iedereen aanraden, maar er zijn ook tekortkomingen aan het systeem.