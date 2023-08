Onverwachte schepenwissel in Mechelen: Pia Indigne (Open Vld) volgt partijgenote Vicky Vanmarcke op als schepen voor Mobiliteit

Opvallend politiek nieuws uit Mechelen: ruim één jaar voor het einde van de legislatuur komt gemeenteraadslid Pia Indigne (Open Vld) in de plaats van partijgenote Vicky Vanmarcke als schepen voor Mobiliteit, Burgerzaken en Dierenwelzijn. Vanmarcke slaat professioneel andere wegen in. Indigne is gemeenteraadslid, heeft een horecazaak en wil vooral het werk van Vanmarcke verderzetten.