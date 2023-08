Schip vaart voor derde keer tegen brug op Zeekanaal

"Het bergen van die container zal niet zo eenvoudig zijn, want er lopen heel wat kabels in het kanaal en duikers moeten eerst inspecteren of er daar niks beschadigd is. Er moet een kraan komen om die container te lichten want het gaat om een zwaar exemplaar van 32 ton. De brug zelf zou een tweetal centimeter verschoven zijn en men moet nu ook checken of het ophaalmechanisme nog werkt of niet. Dat ging niet onmiddellijk gebeuren, want nu er geen scheepvaartverkeer is, wil men ook het autoverkeer niet stilleggen", zegt Renaat Huysmans nog.

"Opvallend is wel dat het om hetzelfde schip gaat dat al twee keer tegen een brug over het kanaal gevaren is", voegt korpschef Alain Meerts van de politiezone KLM (Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise) eraan toe. "Het ging wel om een andere schipper".