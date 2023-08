Al voor meer dan 12,2 miljard euro ingeschreven op staatsbon, maar grote investeerders botsen op overschrijvingslimieten

Even een opsomming: bij KBC ligt de limiet op 10.000 euro per dag voor een online-overschrijving. Bij Belfius kan je 25.000 euro per week overschrijven en bij ING België en BNP Paribas Fortis is de limiet 25.000 euro per dag. Als je dan ziet dat er gemiddeld voor bijna 36.000 euro wordt ingetekend, is het niet onlogisch dat mensen op die limieten botsen.