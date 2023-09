Stadscamping van Ieper in handen van investeringsbedrijf Marc Coucke

De stad Ieper wil niet meer investeren in haar stadscamping en vindt het ook haar taak niet om een camping uit te baten. Schepen van Toerisme Diego Desmadryl (Open Ieper): "Het is historisch zo gegroeid dat de camping in handen was van de stad Ieper en onder de bevoegdheid viel van de jeugddienst. Maar een camping uitbaten behoort niet tot de kerntaken van een stadsbestuur. Vandaar dat we de keuze hebben gemaakt om een concessie uit te schrijven."