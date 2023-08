Hulplijn Stop it now! is er ook voor naasten van mensen met afwijkend seksueel gedrag: "Vaak ongeloof, schaamte en boosheid"

Meer dan de helft van de mensen die contact zoekt met "Stop it now" maakt zich zorgen over zijn eigen gevoelens (over een seksuele voorkeur voor minderjarigen) of hebben die grens al overschreden (hebben naar beelden gekeken of hebben misbruik gesteld).



"We gaan in gesprek als er iemand naar beelden heeft gekeken", legt De Boeck uit. "We werken toe naar langdurige hulpverlening om echt een gedragsverandering te bekomen. Als er iemand al feiten heeft gesteld, dan is de hulpverlening minder vrijblijvend. We geven de boodschap dat door het bekijken van die beelden het systeem in stand wordt gehouden. Er worden slachtoffers gemaakt."