Buspas voor studenten in Leuven wordt 5 euro duurder

25 of 30 euro per jaar blijft een voordelige prijs voor zo'n studenten-buspas. De stad Leuven draagt bij in de kosten om dit mogelijk te maken, voor dit academiejaar gaat het om een investering van zo'n 200.000 euro. Maar ook de univ en de hogeschool betalen mee: "Dat is geen verwaarloosbaar bedrag, maar we willen het busvervoer aantrekkelijk houden voor de studenten", vertelt schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen). "Ook de instellingen waren vragende partij om de buspassen te behouden. We blijven het systeem alleszins evalueren naar de toekomst toe."