Kritiek van TreinTramBus op De Lijn: "Mensen weten nog altijd niet welke busritten vanaf 1 september geschrapt worden"

Mensen kunnen de aangepaste dienstregeling raadplegen in de online routeplanner van De Lijn. Maar reizigersorganisatie TreinTramBus klaagt aan dat mensen op de website nog altijd niet kunnen terugvinden welke ritten vanaf 1 september zullen wegvallen. "Ze moeten het stellen met een opsomming van de lijnen waarop ritten worden geschrapt. Welke ritten wegvallen, weten we nog steeds niet", klinkt het.

"Reizigers weten niet of ze komende vrijdag de bus zullen kunnen nemen die ze nu in de routeplanner zien staan. En dat is een groot probleem, want dan begint het schooljaar", zegt Peter Meukens, voorzitter van TreinTramBus, aan VRT NWS. "Er zijn zoveel kinderen die vrijdag voor het eerst met de bus naar school zullen gaan. Je kan het toch niet maken dat ze op dat moment in paniek moeten vaststellen dat er geen bus is. Zoiets moeten mensen veel vroeger weten."

De Lijn zegt in een reactie dat ze de informatie nu op ritniveau in de planner aan het verwerken zijn. De wijzigingen zouden ten laatste vandaag of morgen zichtbaar moeten zijn. Voor TreinTramBus is het "beter laat dan nooit, maar dit is sowieso te laat. Het had vroeger gemoeten, zodat mensen beter plannen kunnen maken en zich aanpassen."