Twee zeventiende-eeuwse glasramen komen terug thuis in Abdij van Park in Heverlee

De glasramen maken deel uit van de collectie glas-in-loodpanelen die de Leuvense glazenier Jan De Caumont (1577-1659) ontwierp voor de abdij in Heverlee. In totaal bestaat de collectie uit 41 stukken. Ten tijde van de Franse Revolutie moesten de paters van de abdij de glasramen verkopen uit geldnood. De koper was de Brusselaar Dansaert, die ze na zijn dood aan zijn drie dochters liet. De decennia nadien raakten ze verspreid over de wijde wereld.

De Abdij van Park en de stad proberen al geruime tijd de reis die de panelen hebben afgelegd, te reconstrueren, in de hoop ze terug te kunnen brengen. In 2013 werden zo acht ramen teruggehaald uit collecties van de Universiteit van Yale in de Verenigde Staten. Drie jaar later verwierf de stad zes bijkomende panelen. In totaal heeft de stad zo al twintig stukken terug kunnen brengen.