UGent neemt veroordeelde Reuzegommer aan als onderzoeker

De universiteit benadrukt dat de aanwerving volgens de standaard regelgeving en procedures van de UGent is verlopen. "Indien mensen kritiek zouden hebben op de aanwerving zal ik daar begrip voor opbrengen", zegt rector Rik Van de Walle in een schriftelijke mededeling. "Omgekeerd vraag ik ook begrip voor de basisprincipes waarop onze rechtsstaat gestoeld is."

"Vrijheden kunnen enkel worden beperkt door regelgeving of instanties die daarvoor bevoegd zijn, bijvoorbeeld door rechtbanken die vonnissen of arresten uitspreken. Wanneer ten aanzien van iemand evenwel géén juridische beperkingen werden opgelegd wat betreft zijn/haar recht op arbeid, kunnen dergelijke beperkingen ook niet worden opgelegd door de UGent of door de rector in het bijzonder. Ik meen oprecht dat het geen goed idee zou zijn om een rector de macht te geven dat wel te doen."