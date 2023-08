Bedrijf uit Tielt ontwikkelt bacterie- en virusdodend behangpapier: "Patiënten besmetten elkaar zo niet in de wachtkamer"

In de wachtzaal van een dokter wordt virusdodend behangpapier uitgetest dat ontworpen werd door een Tielts bedrijf. Het behangpapier trekt bacteriën en virussen aan en doodt ze ook. Dat kan gebruikt worden in ruimtes waar veel zieke mensen bij elkaar zitten, zoals in een wachtzaal bij de dokter. Het bedrijf hoopt het verder uit te werken, zodat het ook in een ziekenhuis of eventueel in een speelkamer kan gebruikt worden.

Het Tieltse bedrijf Grandeco hoorde dat het product werd gebruikt in liften en auto's en ging ermee aan de slag. "Het was niet evident om een laag te ontwikkelen", vertelt CEO Patrick Molemans. "We moesten de juiste dikte vinden en het mocht ons behang niet te veel beïnvloeden. Het heeft een jaar geduurd vooraleer het product op punt stond."

"De coating is positief, de virussen en bacteriën zijn negatief", legt Patrick Molemans uit. "Tegenpolen trekken elkaar aan, dus virussen, schimmels of bacteriën in de lucht worden via elektrostatische kracht naar de wand toe getrokken. De laag zorgt ervoor dat de celmembranen doorprikt worden, waardoor ze uitgeschakeld worden. Eén muur in de ruimte behangen is voldoende, want de virussen en bacteriën worden daarnaartoe gezogen. Het behangpapier blijft zo'n 12 jaar lang werken."