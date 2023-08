VRT NWS bezoekt gebruikersruimte voor drugsverslaafden: 100 à 150 bezoekers per dag

Elke gebruiker die binnenkomt, moet zijn "product" op een dienblad leggen. "Elke dag komen hier 100 à 150 mensen langs", legt Nicolas De Troyer uit, coördinator bij Gate. "Sommige mensen blijven de hele dag, anderen maar 45 minuten." Wie zelf zijn product niet bij zich heeft, komt er niet in.

"Iedereen moet zijn eigen product consumeren", zegt De Troyer. Dat betekent dat je geen drugs aan iemand anders mag "schenken" of met iemand mag delen. Ook verkopen is verboden. "Dat wordt ook gecontroleerd", benadrukt De Troyer. Kwestie van de dealers geen kans te geven.

Volgens Nicolas De Troyer is Gate een meerwaarde voor de wijk. "Het gebruik in het openbaar vermindert drastisch omdat gebruikers een veilige ruimte hebben om hun producten onder medisch toezicht te consumeren." Op die manier worden gebruikers in contact met de hulpverlening gebracht.

Momenteel is Gate de enige gebruikersruimte in de hoofdstad. In de praktijk betekent dat dat veel verslaafden in de kou blijven staan. Het is de bedoeling dat er op korte termijn een tweede gebruikersruimte bij komt.