Na de stormloop: waar wil de overheid het geld van de staatsbon aan uitgeven?

De kaap van 20 miljard euro die Degryse stelt, lijkt verre van onrealistisch. Maar is die massale interesse ook het bewijs dat de staatsbon werkt? “De vraag is voor wat”, concludeert hij. “Vermoedelijk wel om druk te zetten op de banken om hun rentes aan te passen. Bij termijnrekeningen lijkt dat het geval te zijn, voor spaarboekjes nog niet. Maar het is ook een politiek instrument dat in zekere zin ingaat tegen het traditionele beleid van de schatkist om op lange termijn te financieren. Met de looptijd van een jaar, wijkt men daar nu van af. Daar kun je je wel vragen bijstellen.”