Wetteren ziet bufferbekken als mogelijke oplossing voor fietstunnel die geregeld onder water staat

De fietstunnel in Wetteren loopt onder de spoorweg tussen de Victor van Sandelaan en de Warandelaan. Bij zware regenval loopt de tunnel geregeld onder water, dat gebeurt een tiental keer per jaar, legt schepen van Openbare Werken Katrien Claus (CD&V) uit.

"Het is een groot probleem want er passeren dagelijks veel fietsers omdat de tunnel op een traject van een fietssnelweg ligt." Omdat er veel tuinbouwers langs het traject liggen, spoelt er modder weg van de landerijen en die blijft liggen in de tunnel. Medewerkers van de gemeente ruimen nu telkens de modder op in de tunnel. Omdat de veegmachine te groot is om in de tunnel te kunnen, moet de schoonmaak met de hand gebeuren. "Onze mensen doen dat ook in de weekends als het nodig is, maar dat kan niet blijven duren", aldus de schepen.