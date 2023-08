Kinderen steeds jonger, beelden steeds extremer, stelt de politie vast: "Het "gewone" seksueel misbruik voldoet niet meer" 

Heb je een vraag over geweld, misbruik of kindermishandeling, dan kan je terecht bij de hulplijn 1712. Kinderen en jongeren kunnen ook terecht bij Awel, op het nummer 102 of via de website.

Maak je je zorgen over je gevoelens en gedrag naar minderjarigen toe, of het gedrag van een ander? Dan kan je Stop it Now! contacteren voor een luisterend oor, advies en ondersteuning. Dit kan op het nummer 0800-200 50 of via vragen@stopitnow.be.