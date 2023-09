Ziekenhuis Geel heeft opnieuw cafetaria, en je moet er zelf afrekenen: "We vertrouwen erop dat de mensen eerlijk zijn"

Nu is er dus opnieuw een cafetaria, maar het is wel volgens een nieuw concept. Alles is zelfbediening, ook het afrekenen moeten de klanten zelf doen. "Dat vergt wat vertrouwen maar we weten van andere plekken waar het zo gebeurt, dat het werkt. We zijn niet naïef natuurlijk, er hangen ook camera's om alles wat in de gaten te houden", zegt Flament.

"We kiezen ook voor zelfbediening omdat we willen dat het een ruimte is waar de mensen ook kunnen gaan zitten zonder iets te consumeren", legt Flament uit. "Er zijn zowel verse maaltijden als snoep en drank."



De inkomhal van het ziekenhuis in Geel zal ook nog verder verbouwd worden.