Buurtbewoners voorzichtig positief op infomoment over nieuw stadion Club Brugge

Club Brugge zal in september opnieuw een omgevingsvergunning aanvragen voor zijn nieuw stadion. Buurtbewoners hebben de vorige vergunning aangevochten, waardoor die geschrapt werd. Ze vreesden dat er te veel verkeer zou zijn en er was ook een probleem om te parkeren. Het plan is nu aangepast. Gisteravond heeft Club Brugge een infomoment georganiseerd om dat plan eerst voor te stellen aan de buurtbewoners voor het het opnieuw indient.

Daar kwamen 270 mensen op af. De eerste reacties zijn voorzichtig positief. "Als het zo gebouwd wordt, zoals het wordt voorgesteld, dan heb ik er niets op tegen", reageert een aanwezige. "Ik zou niet weten wat ik er nog op tegen zou hebben nu." "In het begin had ik mijn twijfels, maar nu zou de buurt geen last meer mogen hebben van de fans die opdagen", vult iemand aan.

Niet iedereen was enthousiast over de plannen. Enkele aanwezigen lieten weten dat ze de aanvraag sowieso zullen aanvechten.