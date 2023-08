280.000 euro contant geld gevonden bij zoon van Europees parlementslid Marie Arena (PS)

Bij een huiszoeking in het appartement van de zoon van Europees parlementslid Marie Arena (PS) is 280.000 euro contant geld gevonden. Dat schrijft Le Soir en het nieuws is bevestigd aan onze redactie. Arena werd genoemd in het onderzoek naar corruptie in het Europees Parlement. Het is nog niet duidelijk of het geld daar iets mee te maken heeft.