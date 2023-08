"Grootste droneaanval op Rusland" sinds begin van de oorlog, meldt Russische leger

Enkele drones sloegen iets voor middernacht in op de luchthaven en veroorzaakte een enorme brand, meldt de lokale gouverneur Michail Vedernikov op Telegram. Vier grote transportvliegtuigen zouden beschadigd zijn. Zeker twee toestellen zouden helemaal uitgebrand zijn.

Op beelden die op sociale media worden verspreid, is rook en brand te zien in de stad Pskov. Volgens Vedernikov zijn er geen slachtoffers gevallen en is de brand onder controle. Volgens het Russische Ministerie van Defensie zijn er ook drones neergeschoten boven Orjol, Briansk, Riazan, Kaluga en de regio Moskou.