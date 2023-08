Amper 4 dossiers voor gesubsidieerde ontharding Genkse voortuinen

Kiezel, asfalt, klinkers, houtsnippers en zelfs kunstgras worden door sommige inwoners gebruikt in de voortuin, ze tellen allemaal mee als verharding. De stad Genk beseft dat ontharding noodzakelijk is en is er zelf al mee gestart in verschillende straten zoals de Dieplaan. “Verharding heeft heel wat negatieve gevolgen die te maken hebben met de klimaatverandering”, vertelt bevoegd schepen Toon Vandeurzen (CD&V). “Als water niet meer kan doordringen in de grond, kampen we meer en meer met droogtes. Tegelijk vermindert de biodiversiteit, wat ook slecht is voor onder andere de vlinders en de bijen.”