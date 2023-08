Archeologen vragen inwoners om mee te helpen met opgravingen in Kluisbergen

Het Team Onroerend Erfgoed van SOLVA roept de hulp in van inwoners, om de dorpsgeschiedenis van het dorp Ruien in Kluisbergen te onderzoeken. Tijdens het weekend van 16 en 17 september mogen inwoners een vierkante meter afgraven in hun tuin of ergens in het dorp. Het onderzoek past in het project 'Vierkante meter. Iedereen archeoloog!'. "We willen meer te weten komen over het ontstaan van Ruien. Er is al bewoning sinds de steentijd, maar de archeologische vondsten zijn beperkt. Het sociale verhaal is ook belangrijk voor ons, want we willen via archeologie de buurt samenbrengen", zegt Herremans.