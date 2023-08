Asielzoeker, alleenstaand en dakloos in Brussel: "Ik heb geen hoop meer"

Een Gambiaanse man is begin deze maand geregistreerd als asielzoeker. "Ik slaap nu buiten, in Sint-Niklaas", legt hij uit. Bij de Dienst Vreemdelingenzaken is hem niets gezegd over opvangmogelijkheden. Hij heeft wel een telefoonnummer gekregen van Samusocial. "Maar ze nemen daar nooit de telefoon op."

Op aanraden van een vriend is de man naar Sint-Niklaas getrokken, in de hoop daar beter te worden geholpen. Tevergeefs, want ook daar blijft hij in de kou staan. Of hij geregistreerd is op de wachtlijst voor opvang van Fedasil weet hij niet. "Geef mij je WhatsApp-nummer en je mailadres", reageert Mario. Met die gegevens schrijft hij de man meteen in op de wachtlijst. Ook een Ivoriaanse asielzoeker wordt meteen ingeschreven. "We doen dat hier voortdurend", zegt Mario. "Blijkbaar worden alleenstaanden al een tijdje niet meer ingeschreven. Nu doen wij het werk van de overheid."