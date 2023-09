Leerlingen basisschool De Wieken in Kinrooi krijgen fietshelm na zwaar ongeval met leerling

Vandaag konden de leerlingen van basisschool De Wieken in Molenbeersel tussen 10 uur en 14 uur samen met hun ouders fietshelmen passen. De school voorziet zelf zo'n 200 helmen na een zwaar ongeval met een leerling. "Alan, die vorig schooljaar in het vijfde leerjaar zat, droeg geen fietshelm en is ernstig gewond geraakt. Daardoor beseften we dat een fietshelm iets is dat écht nodig is voor kinderen", vertelt schooldirecteur Caroline Luys. "Het is de bedoeling dat alle leerlingen die met de fiets komen vanaf 1 september een fietshelm dragen, al kunnen we dat niet verplichten. Tijdens schooluitstappen is het wel echt verplicht. Dat mag dan hun eigen fietshelm zijn, of eentje die ze van ons geleend of gekocht hebben."