Basisschool Optimum in Genk krijgt voorlopig geen erkenning: schoolpoorten gaan toch open op 1 september

Anderhalve dag voor de start van het schooljaar laten weten dat de school niet erkend wordt, is rijkelijk laat volgens Vlaams Parlementslid Johan Danen (Groen). Hij wil zich niet uitlaten over de beweegredenen van de minister, maar stelt zich toch vragen over het tijdstip.

"Bijna alle erkenningsvragen zijn telkens goedgekeurd de afgelopen 20 jaar, dit is bijna een zware uitzondering", zegt het parlementslid. "Zo'n late weigering is onwerkbaar voor de initiatiefnemers, want waarom laat je de voorlaatste dag van de vakantie weten dat een school niet kan opstarten? Nu moeten de ouders en ook de leerkrachten hals over kop op zoek naar een andere school."