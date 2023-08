Gedumpt varken bevalt van 13 biggen in bos, moeder en kroost opgevangen in dierenasiel in Diest

Drie dierenasielen hebben de handen in elkaar geslagen om een zeug en haar pasgeboren biggetjes te redden. De zwangere zeug werd vorige week gedumpt in een bos in West-Vlaanderen en beviel daar van 13 biggen.

Dierenasiel VZW De Knuffelpootjes uit Menen en Daisyfields vzw in Kortrijk konden de biggen succesvol te pakken krijgen. De familie varkens werd overgebracht naar het dierenasiel in Diest, dat gespecialiseerd is in het opvangen van boerderijdieren. De moeder van het kroost kreeg de naam "Daisy."