Vlaamse borstkankerpatiënten hebben een steeds hogere overlevingskans

Een op de zeven vrouwen in Vlaanderen krijgt ooit borstkanker. Dat zijn zo'n 10.000 vrouwen per jaar. Het goede nieuws is dat de overlevingskans vijf jaar na de behandeling is gestegen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers die het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ) vandaag publiceert.

Vijf jaar na de behandeling haalt nu ruim 94 procent van de patiënten het, tegenover 91,6 procent. Voor de studie werd de periode van 2009 tot 2013 vergeleken met die van 2014 tot 2018. Er zijn ook minder patiënten die een tweede operatie na een borstsparende ingreep moeten ondergaan. 90,9 procent heeft nu geen operatie nodig, voorheen was dat 85,7 procent.