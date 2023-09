Bus met 50 kinderen rijdt zich vast in Essen: geen gewonden

Na afloop van het tienerfestival T-Day in Essen heeft een buschauffeur met zo'n 50 kinderen aan boord zich aan de Handelsstraat vastgereden in de berm. De bus met kinderen tussen 12 en 16 jaar was onderweg naar Kalmthout. De chauffeur wilde een tegenligger laten passeren en had zich even aan de kant gezet. Daar zakte de bus lichtjes weg. Ze kon niet meer verder rijden.

De kinderen werden door de hulpdiensten naar Gemeenschapscentrum Rex in Essen gebracht. Daar zijn de ouders verwittigd. Die kwamen hun kinderen afhalen. Er vielen geen gewonden.