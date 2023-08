Check- Vals BBC-filmpje waarin Prigozjins dood wordt ontkend, doet de ronde

Tot slot scheelt er vormelijk ook allerlei aan het clipje. De licht hypnotiserende muziek onder de video is helemaal niet de stijl van BBC. Ook het neerschrijven van data stemt helemaal niet overeen met hoe een Brits medium een dag zou noteren. "On 23 August" is bijvoorbeeld een eerder vreemde schrijfwijze die veel niet-Engelstaligen hanteren. Correct is "On the 23rd of August" of "August 23(rd)".