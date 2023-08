Schepen varen opnieuw in Kapelle-op-den-Bos nadat schip tegen brug botst en container verliest

De gezonken container die in het Zeekanaal was beland in Kapelle-op-den-Bos is succesvol uit het water gehaald. Gisterenochtend voer een schip daar tegen de Jan Bogaertsbrug omdat het te hoog geladen was. Eén container raakte de brug en viel in het water. Het scheepvaartverkeer was tijdens de bergingswerken even onderbroken.