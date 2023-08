Coronabesmettingen flakkeren op, maar volgens viroloog Steven Van Gucht is er geen reden tot paniek

Het is je misschien ook al opgevallen dat er opnieuw mensen zijn in je omgeving die besmet zijn met het coronavirus. Dat is ook het gezondheidsinstituut Sciensano opgevallen. De laatste weken is de concentratie van het virus gestegen in ons rioolwater.

"Als we de concentratie in het rioolwater zien stijgen, volgen er sowieso ook meer besmettingen bij de mensen", zegt virologe Elke Wollants (KU Leuven). "Ook in andere landen is er een stijging."