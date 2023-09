Crammerock klaar om 36.000 bezoekers te ontvangen in Stekene: "Dankzij Noel Gallagher in recordtijd uitverkocht"

In 1991 vond de allereerste Crammerock plaats om het 10-jarige bestaan van het gelijknamige jeugdhuis te vieren. Meer dan 30 jaar later is het uitgegroeid tot een tweedaags festival dat kan uitpakken met enkele internationale topartiesten. "Dit jaar hebben we Noel Gallagher en zijn High Flying Birds kunnen strikken", vertelt organisator Geert Robberecht. "Gallagher sluit in Stekene zelfs zijn Europese tournee af. Toen we hem in juni al konden aankondigen, schoot de kaartenverkoop in één ruk omhoog. En enkele weken later waren we, hoewel er toen pas een tiental bands bevestigd waren, uitverkocht."

Meer dan 36.000 bezoekers kunnen vrijdag en zaterdag genieten van 50 artiesten, verspreid over vier podia. "Met daarbij op vrijdag en zaterdag ook een campingfeestje waar de 8.000 kampeerders ook enkele verrassingen te zien en te horen zullen krijgen."