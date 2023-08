De maan is deze nacht een "blauwe supermaan": wat is het en is het de moeite om te kijken?

"Als je met een verrekijker naar de maan aan de horizon kijkt, en daarna naar de maan hoog boven de hemel, dan zal je zien dat de maan in beide gevallen even groot is."

Die optische illusie is deels te verklaren doordat je een hemellichaam aan de horizon kunt vergelijken met bijvoorbeeld gebouwen en bomen. Als de maan hoog staat, heb je geen vergelijkingspunten en is het voor onze hersenen moeilijk om de grootte goed in te schatten.